Відома блогерка, гімнастка та переможниця одного із сезонів "Холостяка" Даша Ульянова розповіла про своє життя.

За словами Даші в Інстаграм, щодня, коли вона прокидається, то насамперед бере телефон до рук і починає відповідати шанувальникам. Вона також розповідає про своє самопочуття та чесно зізнається, коли в особистому житті відбуваються складнощі.

За словами Даші Ульянової в Інстаграм, щодня, коли вона прокидається, то насамперед бере телефон до рук і починає відповідати шанувальникам. Вона також розповідає про своє самопочуття та чесно зізнається, коли в особистому житті відбуваються складнощі.

«Коли я вам показую, як я займаюся спортом – ви мені пишете, як сильно я вас мотивую. І я просто неймовірно вами надихаюся.

Дуже ціную наш зв'язок. Всі ваші реакції на сториз, коментарі під постом, лайки та повідомлення в директ 🥹 Я як уявлю собі, що щодня мене дивиться цілий Олімпійський стадіон – не можу повірити просто своїм очам 🥹 І не потрібні жодні інфоприводи!!» - Поділилася Даша.

Нові кадри та звернення Ульянової оцінили у мережі:

«Цілий Олімпійський стадіон – це потужно; Який погляд; Дашуха, ти неймовірна; Дашуля, ти гарненька, мила! У будь-якому образі та у будь-якому одязі; На Вас можна дивитися, як на вогонь та воду – нескінченно!».

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