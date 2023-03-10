Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии.

Похоже, после многих путешествий Анна вернулась в Киев и устроила себе гламурную фотосессию. Как видно, на новых фото модель позирует в необычной локации с "многоэтажным" белым диваном. Перед камерой она появилась в стильном черном платье необычного фасона с пикантными вырезами и декоративными шпильками. Ее роскошные волосы завиты и распущены в элегантной укладке, а на лице красивый макияж.

В подписи к публикации Неплях написала: "Боже, как я счастлива родиться женщиной! Сильной или слабой, эмоциональной или бездушной, яркой или никакой, – сегодня я могу уверенно сказать, что люблю себя любой и не желаю кому-то доказывать и за что-то бороться. Просто живу, люблю, люблю все, что делаю и делаю все, что люблю. Желаю каждой женщине это чувство. Вы достойны всего, что есть в этой вселенной просто потому, что вы есть… оно уже ваше".

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