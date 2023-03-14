По словам Даши в Инстаграм, каждый день, когда она просыпается, то в первую очередь берет телефон в руки и начинает отвечать поклонников. Она также рассказывает о своем самочувствии и честно признается, когда в личной жизни происходят сложности.

По словам Даши Ульяновой в Инстаграм, каждый день, когда она просыпается, то в первую очередь берет телефон в руки и начинает отвечать поклонников. Она также рассказывает о своем самочувствии и честно признается, когда в личной жизни происходят сложности.

«Когда я вам показываю, как я занимаюсь спортом – вы мне пишете, как сильно я вас мотивирую 🥰 Кто-то из вас хвастается, что тоже ушел в зал, у кого-то из вас вышло сесть на шпагат. И я просто невероятно вами вдохновляюсь.

Очень ценю нашу связь. Все ваши реакции на сториз, комментарии под постом, ругательства и сообщения в директ 🥹 Я как представлю себе, что каждый день меня смотрит целый Олимпийский стадион - не могу поверить просто своим глазам 🥹 И не нужны никакие инфоповоды!!» - поделилась Даша.

Новые кадры и обращение Ульяновой оценили в сети:

«Целый стадион Олимпийский – это мощно; Какой взгляд; Дашуха, ты невероятная; Дашуля, ты хорошенькая, милая! В любом образе и в любой одежде; На Вас можно смотреть, как на огонь и воду – бесконечно!».

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