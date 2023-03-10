Известный украинский актер, художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов, который вместе с коллективом сейчас много выступает на благотворительных концертах, поделился в своем Instagram воспоминаниями о погибшей коллеге Марине Поплавской. Как оказалось, 9 марта у покойной был день рождения, так что Крутоголов решил вспомнить о ней публично.
На своей странице Егор опубликовал фотографию улыбающейся Марины, и написал:
"Вспомните Маринку сегодня добрым словом. У нее сегодня день рождения. Пожалуй, там, на небе, сегодня она ведет день рождения Шевченко".
Украинцы не остались равнодушны и начали писать комментарии:
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"Светлая память королеве юмора!".
"Светлая Вам память, Марина".
"Память королеве юмора. Обожаю просматривать ее выступления. Шевченко очень повезло".
"Королева юмора навсегда в наших сердцах!".
"Не хватает, очень".
"Светлая память".
"Помним и скучаем. Ее очень не хватает. Царство небесное".
"Помним и любим".
"В наших сердцах вы навсегда".
"Светлая память! Царство небесное".
"Любим и сочувствуем, Светлая память лучшему актеру".
Напомним, участница юмористического проекта "Дизель Шоу", актриса Марина Поплавская погибла четыре года назад в дорожно-транспортном происшествии случилось это 20 октября 2018 года возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп. В автобусе, который ехал из Львова в Киев, находилось 14 актеров "Дизель Шоу". В момент столкновения пассажиры автобуса спали. Поплавская сидела впереди, рядом с водителем.
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