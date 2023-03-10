Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Национального отбора, но не поехала представлять Украину на Евровидении в прошлом году, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала работу над новой песней.

Как видно, Алина запечатлена в просторной комнате вместе с парнем, который играет на гитаре. Тем временем она сама тоже играет – на губной гармошке. Перед камерой певица появилась в светлой футболке, коротких шортах с черными чулками и забавным беретом на голове. Атмосфера этого видео выглядит очень творческой и музыкальной.

В подписи к публикации Паш написала: "Уже завтра премьера моей новой красивой песни KARPATSKA. Однако она не только о Карпатах. Она о каждом из Нас, и о том, что Мы в силе делать родной край лучше каждый день. Откликается ли Вам тема? Пишите в комментарии".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Классно, Алинка".

"В восторге".

"Хочу слышать".

"Интересно. Очень люблю Карпаты".

"Алина, песня огонь. Уже хочу студийную версию услышать!".

"Как интересно звучит. Скорее бы услышать ее".

"Очень круто звучит! Хочу слышать уже!".

"Ой, как прекрасно. Очень любится".

"Любимая песня евер! Хочу уже слышать ее везде и всюду".

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