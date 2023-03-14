Суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво підкорив відео зі спортзалу та показав, як зміг перетворитись.

Суддя проекту "МастерШеф", шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво щодня розповідає про своє життя, ділиться смачними рецептами та вражає аудиторію. Цього разу кухар продемонстрував, заради чого він ретельно тренувався цілих п'ять років.

Судячи з фотографій, Ектор, який вже відзначив своє 51-річчя, має міцнішу і підтягнуту фігуру, ніж у молодші роки. Крім того, шеф-кухар стверджує, що саме спорт допоміг йому привести своє тіло у форму.

За словами Ектора, саме спорт дає йому багато енергії, одразу з'являється натхнення на нові справи, тому він часто займається.

"Добре, що все не так погано! Люблю ці емоції після спорту, коли ти втомився, але все одно приємно".

Зазначимо, на архівних фото 2016 року можна побачити набагато більш "пухлий" ресторатор.

Також Ектор Хіменес-Браво показав відео, де він позує зі своїм вихованцем – собакою породи бельгійський гриффон. Таким чином, він вирішив трохи ближче познайомити своїх шанувальників зі своїм песиком Лупітом.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розсмішив трендом "Де ви були 8 років?".

Як ще Politeka писала, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" різко прокоментував скандальну премію Оскар.

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом курочки з хрусткою скоринкою.