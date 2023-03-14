Судья проекта "МастерШеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво каждый день рассказывает о своей жизни, делится вкусными рецептами и впечатляет аудиторию. В этот раз повар продемонстрировал, ради чего он усердно тренировался целых пять лет.

Судя по фотографиям, Эктор, который уже отметил свое 51-летие, имеет более крепкую и подтянутую фигуру, чем в свои более молодые годы. Кроме того, шеф-повар, утверждает, что именно спорт помог ему привести свое тело в форму.

По словам Эктора, именно спорт дает ему много энергии, сразу появляется вдохновение на новые дела, поэтому занимается он часто.

"Хорошо, что все не так плохо! Люблю эти эмоции после спорта, когда ты устал, но все равно приятно".

Отметим, на архивных фото 2016 года можно увидеть гораздо более "пухлого" ресторатора.

Также Эктор Хименес-Браво показал видео, где он позирует со своим питомцем – собакой породы бельгийский гриффон. Таким образом, он решил чуть ближе познакомить своих поклонников со своей собачкой Лупитой.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассмешил трендом "Где вы были 8 лет?".

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