Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, активно висвітлюючи те, що відбувається в країні у своєму блозі, незважаючи на загрозу блокування. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. На цей раз Хіменес-Браво зняв тренд на фразу "Де ви були 8 років", поділившись відео у своєму блозі.

"Українці - найрозумніша нація у світі", - написав Ектор у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви молодець! Що не кинули нас !!!!!!!";

"Мені особисто цей сезон майстер шеф слабкий, тільки 4 учасники що сильні, а так слабо, а Ектору велику повагу не залишив і допомагав"

А раніше Ектор відреагував на Оскар, де українська кінокартина не отримала нагороду.

"Я трохи не зрозумів, але можливо ви поясніть. 1 березня 2022 рік. Росія завдала ракетного удару по Харківській ОДА - 29 людей загинули. Росія ввечері вдарила по Київській телевежі - загинули 5 людей. Російська авіація розбомбила 8 багатоквартирних будинків у Бородянці - вбито не менше 40 осіб. Маріуполь був уже повністю оточений російськими військами", - написав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" різко прокоментував скандальну премію Оскар

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом курочки з хрусткою скоринкою.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" висловився, що думає про долю сучасних українців