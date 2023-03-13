На церемонії "Оскар"-2023 українському президентові Володимиру Зеленському не дали можливості виголосити промову, зате нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка "Навальний". Ектор Хіменес-Браво емоційно відреагував на це скандальне рішення на своїй сторінці в Instagram.
"Я трошки не зрозумів, але можливо ви поясните. 1 березня 2022 рік. росія здійснила ракетний удар по Харківській ОДА — 29 людей загинуло. росія ввечері вдарила по Київській телевежі — загинуло 5 людей. російська авіація розбомбила 8 багатоквартирних будинків в Бородянці — вбито не менш 40 людей. Маріуполь був уже повністю оточений російськими військами. Три колони російських військ зайшли у Тростянець. Бої за аеропорт у Василькові з російськими загарбниками", — пригадує зірка "Мастер Шеф".
Також у той день рф завдала повітряних ударів по Херсону, Харкову, Лозовій, Києву, Білій Церкві, Боярці, Жулянам, Маріуполю, Житомиру, Охтирці, Баштанці, знищила залізничний міст у Василівці.
"І це тільки 1 день війни, і це далеко не всі біди, НА ЖАЛЬ, які переживав і переживає український народ ЩОДНЯ. Але сьогодні — війна досі триває, є дуже важкі направлення, а росія:
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- бʼється на рингах
- номінант та переможець премії Оскар …
Здається, світ починає забувати, ставати лояльним, чи як це ще назвати? Ми не забули нічого. Не пробачимо нічого", — наголосив Ектор Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.