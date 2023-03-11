Курка з хрусткою скоринкою, запечена в духовці, готується простіше простого - за вас все робить духовка. Ароматний маринад наповнить м'ясо чудовим запахом і надасть незвичайного смаку.

Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився рецептом запеченої курки з лимоном.

Запечена курка - це не тільки смачна, але й поживна страва. Потрібно лише змішати спеції, викласти курку на лист і нарізати кілька овочів на гарнір.

Інгредієнти:

- 1,5 кг курячих стегон або гомілок на ваш смак;

- ¼ склянки оливкової олії;

- 2 ст. л. лимонної цедри;

- 3 ст. л. лимонного соку;

- 4 зубчики часнику;

- 1 ст. л. суміші орегано, розмарину та чебрецю;

- ½ ч. л. паприки;

- 500 г картоплі;

- 1 цибулина;

- 1 цілий лимон;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Як приготувати:

1.Змішайте оливкову олію, всі приправи та лимонний сік.

2.Змішайте у великій мисці курятину із сумішшю. Посоліть і поперчіть до смаку.

3.Викладіть курку шкіркою вгору разом з картоплею та цибулею у форму з пергаментом. Якщо залишилася суміш спецій, полийте зверху та додайте часник.

4.Закрийте алюмінієвою фольгою та запікайте 40 хвилин.

5. Відкрийте, дбайливо перемішайте, викладіть нарізаний лимон зверху і поставте без фольги ще на 25-30 хвилин в духовку. Дістаньте, дайте постояти 5-10 хвилин і можете їсти.

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