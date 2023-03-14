Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала у сторіс забавний кадр, на якому показала вечірні ритуали.

Так, на новій фотографії Анна відображена у просторій ванній кімнаті з модним дизайном. Вона стоїть біля дзеркала у дивній позі із закинутою ногою та чистить зуби, а другою рукою знімає себе на телефон. Перед камерою дівчина з'явилася в смугастій рожевій піжамі і з трохи розпатланим волоссям.

"Може це дивно, але я так завжди чистю зуби, мені так зручно ще з дитинства", - підписала Богдан Богдан.

До речі, у сторіс Анна опублікувала ще одне миле фото, на якому заінтригувала своїм заняттям. Дівчина зняла себе на телефон, сидячи в якомусь приміщенні. Перед камерою вона з'явилася в темній сорочці і сірій футболці, її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж.

"Зараз щось будуть дуже цікаве робити, це займе 2-3 години", - підписала сторінка блогерка.

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