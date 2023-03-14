Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила в сторис забавный кадр, на котором показала вечерние ритуалы.

Так, на новой фотографии Анна запечатлена в просторной ванной комнате с модным дизайном. Она стоит у зеркала в странной позе с закинутой ногой и чистит зубы, а второй рукой снимает себя на телефон. Перед камерой девушка появилась в полосатой розовой пижаме и с чуть растрепанными волосами.

"Может это странно, но я так всегда чищу зубы, мне так удобно еще с детства", - подписала сторис Богдан.

К слову, в сторис Анна опубликовала еще одно милое фото, на котором заинтриговала своим занятием. Девушка запечатлела себя на телефон, сидя в каком-то помещении. Перед камерой она пояивлась в темной клетчатой рубашке и серой футболке, ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж.

"Сейчас что-то будут очень интересное делать, это займет 2-3 часа", - подписала сторис блогерша.

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