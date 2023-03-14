Популярна українська співачка та друга "Холостячка" висловилася про свої враження про перевезення в країні, "зазнавши" рейси на собі.

Як відомо, співачка залишається в Україні і не виїжджає жити за кордон, натомість Злата Огневич вважає за краще жити в Києві та готувати нову концертну програму. Артистка часто виступає для підтримки українців, а також сама займається зборами для допомоги ЗСУ.

Перед кожною поїздкою до іншого міста Огневич розповідає про себе, про своє життя та враження, що стосуються своєї роботи. Цього разу співачка поділилася думкою про транспортні перевезення, які її "зачепили":

«Вже на кордоні. Мій топ після року подорожей до Варшави: Київ-Хелм + пересадка до Варшави. Київ-Львів + авто (зелений коридор).

Не топ: Автобус, Перемишль-Київ – (три години на холоді на паспортному контролі на вулиці), Київ-Варшава (у маленькому купе три місця – старі вагони).

Раніше Огневич поділилася атмосферним відео, а також нагадала про свої концерти. Як відомо, весь рік зірка провела за концертами, щоби підтримати українських захисників.

«Світло горітиме, моє світло палатиме,

Світло не зникне, світло нетлінне,

Воно буде, де правда, як справжня розрада…» - написала Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.