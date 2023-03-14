Популярная украинская певица и вторая "Холостячка" высказалась о своих впечатлениях о перевозках в стране, "испытав" рейсы на себе.

Как известно, певица остается в Украине и не выезжает жить заграницу, вместо этого Злата Огневич предпочитает жить в Киеве и готовить новую концертную программу. Артистка часто выступает для поддержки украинцев, а также сама занимается сборами для помощи ВСУ.

Перед каждой поездкой в другой город Огневич рассказывает о себе, о своей жизни и впечатлениях, касающихся своей работы. В этот раз певица поделилась мнением о транспортных перевозках, которые ее "задели":

«Уже на границе. Мой топ после года путешествий к Варшаве: Киев-Хелм + пересадка к Варшаве. Киев-Львов + авто (зеленый коридор).

Не топ: Автобус, Перемышль-Киев – (три часа на холоде на паспортном контроле на улице), Киев-Варшава (в маленьком купе три места – старые вагоны).

Ранее Огневич поделилась атмосферным видео, а также напомнила о своих концертах. Как известно, весь год звезда провела за концертами, чтобы поддержать украинских защитников.

«Світло горітиме, моє світло палатиме,

Світло не зникне, світло нетлінне,

Воно буде, де правда, як справжня розрада…» - написала Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.