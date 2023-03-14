Популярний український комік, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач, який разом із колегами багато виступає на благодійних концертах, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артист опублікував відео, яке є анонсом нового шоу.

Як виявилось, Юрій став учасником розважального шоу "Я люблю Україну", яке презентують глядачам уже у неділю, 19 березня. Судячи з анонсу, це буде патріотично-освітнє шоу із зірковими командами, в якому глядачі ще більше дізнаються про Україну та українців.

У відео можна побачити, що учасниками проекту стали багато українських селебритів, серед яких актриси Ксенія Мішина та Наталка Денисенко, виконавець Володимир Дантес, актор Арам Арзуманян, телеведуча Неля Шовкопляс, співак Діма Каднай та багато інших.

У підписі до публікації Юрій Ткач написав: "Прем'єра нового великого українського шоу "Я люблю Україну" на @tet_tv! 19 березня о 19:00".

Нагадаємо, "Ціню кожну мить": "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час з сином.

Як повідомляла Politeka, "Така ніжна та красива": Денисенко з "Кріпосної" захопила новим образом і запросила на вечір поезії.

Також Politeka писала, що "Пора для гумору": "Дизель шоу" запросили українців на святковий концерт на честь своєї річниці.