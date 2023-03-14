Популярный украинский комик, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач, который вместе с коллегами много выступает на благотворительных концертах, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, которое является анонсом нового шоу.
Как оказалось, Юрий стал участником развлекательного шоу "Я люблю Украину", которое презентуют зрителям уже в воскресенье, 19 марта. Судя по анонсу, это будет патриотическо-образовательное шоу со звездными командами, в котором зрители еще больше узнают об Украине и украинцах.
В видео можно увидеть, что участниками проекта стали многие украинские селебрити, среди которых актрисы Ксения Мишина и Наталка Денисенко, исполнитель Владимир Дантес, актер Арам Арзуманян, телеведущая Неля Шовкопляс, певец Дима Каднай и многие другие.
В подписи к публикации Юрий Ткач написал: "Премьера нового великого украинского шоу "Я люблю Украину" на @tet_tv! 19 марта в 19:00".
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