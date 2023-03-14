Спочатку молодій матусі було дуже важко з синком, про це Катерина Репяхова сама розповіла під час бесіди з користувачами мережі.

Катерина Репяхова не лише успішна блогерка та бізнес-вумен. Вона також може похвалитися тим, що втілила в життя мрію практично кожної дівчинки – одружилася з кумиром – українським артистом Віктором Павликом. Разом вони виховують маленького сина Михайла. У своїх Інстаграм-Сторіз Катерина розповіла про найважчий період у вихованні сина.

Хоч між подружжям 38 років різниці, вони шалено щасливі і разом вирощують дитину-сина. Варто зазначити, що влітку 2021 у пари народився син Михайло. Спочатку молодій матусі було дуже важко з синочком. За словами Катерини Репяхової, вона не могла вкласти спати малюка, адже він міг заснути лише на вулиці.

"Добре запам'ятала те, що вдома Мішаня взагалі не міг заснути. Тільки на вулиці. На балконі навіть укладала його спати", - зазначила блогер.

Також Катерина Репяхова додала, що хлопчик спав удома по 20 хвилин, а коли вона укладала його на балконі, його денний сон тривав близько двох годин. Така практика тривала і в холодний період, тоді дбайлива матуся одягала малюка тепліше. Саме цей період дружина Павлика поки що вважає найважчим за весь час.

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.

Як ще Politeka писала, дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.

Також Politeka повідомляла, що дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя зблизька.