Дружина українського співака Віктора Павлика кілька днів тому розповіла, що зважилася на зміни зовнішності та зробила укол краси. Так, Катерина Репяхова зважилася збільшити губи, хоч знаменитий чоловік її відмовляв. У своїх Інстаграм-Сторіз вона показала, як змінилися її губи на третій день після процедури.

Спочатку Катерина Репяхова побоювалася, що губи будуть надто великі. Але в результаті дівчина залишилася задоволеною процедурою. Майстер додала губам Катерини невеликий об'єм, а згодом, коли зійде набряк, вони виглядатимуть натуральніше.

Слід зазначити, набряк через три дні досі не зійшов, хоча дружина Віктора Павлика очікує, що незабаром вони таки стануть меншими. Поки результат змінився - губи стали ще більше та розпухли сильніше, ніж після того, як вона отримала укол в день введення філера. Катя ж чекала на інший результат.

"Губи. День 3-й. Здається, вони стали ще більшими, ніж на другий день", - поділилася Катерина Репяхова.

Варто зазначити, що дружина Віктора Павлика Катерина останні кілька років активно займається своєю зовнішністю. Блогерша не приховує, що мріє дещо змінити у собі. Йдеться і про носі, і про зуби, і про губи.

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