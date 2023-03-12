Катерина Репяхова розповіла, що її чоловік Віктор Павлик був проти такого експерименту, проте вона його зробила.

Дружина українського співака Віктора Павлика ризикнула на експеримент і наважилася трохи змінити зовнішність. Зокрема блогер Катерина Репяхова зважилася збільшити губи та зробила укол краси, а результатом косметичної процедури поділилася в Інстаграм. Багато користувачів мережі її за це розкритикували.

Спочатку молода дружина музиканти побоювалася, що губи будуть надто великі. Але в результаті Репяхова залишилася задоволеною процедурою.

"Як ставитеся до збільшення губ? Я почуваюся зовсім іншою і чекаю остаточного результату", - наголосила вона.

Катерина Репяхова розповіла, що її чоловік Віктор Павлик був проти такого експерименту, проте вона рішуче запевнила його та своїх фоловерів, що косметологічне збільшення губ може виглядати натурально та привабливо. Результати вона показала на відео, показавши результат до і після.

Користувачі мережі здебільшого писали негативні коментарі та зазначали, що натуральність набагато краща. Були правда і ті, хто похвалив Катерину Репяхову за експеримент: "Жодної індивідуальності, все на одне обличчя", "Зараз все як під копірку з цими губами", "Не дуже, це виглядає неприродно", "До ваших рис обличчя, збільшені губи не підходять. Тоді, треба все обличчя міняти", "Не подобається. Після такого всі як качки ходять".

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