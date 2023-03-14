Первое время молодой мамочке было очень трудно с сынишкой, об этом Екатерина Репяхова сама рассказала во время беседы с пользователями сети.

Екатерина Репяхова не только успешная блогерка и бизнесвумен. Она также может похвастаться тем, что воплотила в жизнь мечту практически каждой девочки - вышла замуж за кумира - украинского артиста Виктора Павлика. Вместе они воспитывают маленького сына Михаила. В своих Инстаграм-Сториз Катерина рассказала о самом трудном периоде в воспитании сына.

Хоть между супругами 38 лет разницы, они безумно счастливы и вместе растят кроху-сына. Стоит отметить, что летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Первое время молодой мамочке было очень трудно с сынишкой. По словам Катерины Репяховой, она не могла вложить спать малыша, ведь он мог уснуть только на улице.

"Хорошо запомнила то, что дома Мишаня вообще не мог уснуть. Только на улице. На балконе даже укладывала его спать", - отметила блогер.

Также Екатерина Репяхова добавила, что мальчик спал дома по 20 минут, а когда она укладывала его на балконе, то его дневной сон длился около двух часов. Такая практика продолжалась и в холодный период, тогда заботливая мамочка одевала малыша потеплее. Именно этот период жена Павлика пока считает самым трудным за все время.

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