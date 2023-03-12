Молода дружина Павлика чесно зізналася, що вирішила покращити обличчя та пішла до косметолога заради перетворення.

Дружина українського співака Віктора Павлика завжди негативно реагувала на будь-яку критику на свою адресу. При цьому дівчина показує всі експерименти із зовнішністю та розповідає про враження.

Ще недавно Репяхова влаштувала справжній скандал через коментар жінки, яка висміяла її ніс. Катерина вкотре заявила, що виправляти його не планує.

Проте вирішила показати, що вже збільшила губи, і їй цілком подобається. Після маси критики знову Репяхова показала часті коментарі, але додала: вона робить те, що вважає за потрібне.

Спочатку молода дружина музиканти побоювалася, що губи будуть надто великі. Але в результаті Репяхова залишилася задоволеною процедурою.

Користувачі мережі здебільшого писали негативні коментарі та зазначали, що натуральність набагато краща: "Жодної індивідуальності, все на одне обличчя", "А ніс гачком поправити?", "Поруч із носом ще страшніше", "До ваших рис обличчя, збільшені губи не підходять. Тоді, треба все обличчя міняти", "Не подобається, після такого всі як качки ходять".

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика жорстко відреагувала на хейт українців.

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