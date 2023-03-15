Диванні російські критики не втрачають нагоди вставити своїх нікому не цікавих 10 копійок усюди. То вони критикують українську музику, то їх дратують українські знаменитості, а то й зовсім пишуть нісенітницю під кожною новиною, пов'язаною з Україною. Дістався хейт і провідному Андрію Бєднякову, але він відповів на нього в Інстаграм-Сторіз.
Зокрема, зірка "Орла і Решки" веде свій канал у Youtube про подорожі. Його тревел-блог дозволяє здійснити віртуальну подорож, не сходячи з м'якого дивана. Під кожним випуском йому прилітає від невгамовних росіян. Багато хто з них пишуть, що той катається за кордоном, тоді як інші воюють.
Від українців він теж отримав чимало хейту – ті пишуть, що він має рівнятися на Комарова та Птушкіна – знімати блоги про Україну у війні.
Андрій Бєдняков не боїться говорити їм усе, що думає і повторювати, якщо буде потрібно, що травел-блог був знятий ще до вторгнення Росії в Україну. Нині він перебуває в Україні та займається волонтерством.
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"Ще раз повторю, що всі випуски було знято ще до 24 лютого... Ще кажуть, що я хочу, щоб усі говорили про Україну на Оскарі. Я вже нічого давно не чекаю. Тролінг про це і був. Єдине, що справді хотів від Оскара, щоби там виступив президент", - пояснив Андрій Бєдняков.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.