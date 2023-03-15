Зокрема, зірка "Орла і Решки" веде свій канал у Youtube про подорожі. Під кожним випуском йому прилітає від невгамовних росіян.

Диванні російські критики не втрачають нагоди вставити своїх нікому не цікавих 10 копійок усюди. То вони критикують українську музику, то їх дратують українські знаменитості, а то й зовсім пишуть нісенітницю під кожною новиною, пов'язаною з Україною. Дістався хейт і провідному Андрію Бєднякову, але він відповів на нього в Інстаграм-Сторіз.

Зокрема, зірка "Орла і Решки" веде свій канал у Youtube про подорожі. Його тревел-блог дозволяє здійснити віртуальну подорож, не сходячи з м'якого дивана. Під кожним випуском йому прилітає від невгамовних росіян. Багато хто з них пишуть, що той катається за кордоном, тоді як інші воюють.

Від українців він теж отримав чимало хейту – ті пишуть, що він має рівнятися на Комарова та Птушкіна – знімати блоги про Україну у війні.

Андрій Бєдняков не боїться говорити їм усе, що думає і повторювати, якщо буде потрібно, що травел-блог був знятий ще до вторгнення Росії в Україну. Нині він перебуває в Україні та займається волонтерством.

"Ще раз повторю, що всі випуски було знято ще до 24 лютого... Ще кажуть, що я хочу, щоб усі говорили про Україну на Оскарі. Я вже нічого давно не чекаю. Тролінг про це і був. Єдине, що справді хотів від Оскара, щоби там виступив президент", - пояснив Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.