В частности, звезда "Орла и Решки", ведет свой канал в Youtube о путешествиях. Под каждым выпуском ему прилетает от неугомонных россиян.

Диванные российские критики не упускают возможности вставить своих никому не интересных 10 копеек всюду. То они критикуют украинскую музыку, то их раздражают украинские знаменитости, а то и вовсе пишут чепуху под каждой новостью, связанной с Украиной. Достался хейт и ведущему Андрею Беднякову, но он ответил на него в Инстаграм-Сториз.

В частности, звезда "Орла и Решки", ведет свой канал в Youtube о путешествиях. Его тревел-блог позволяет совершить виртуальное путешествие, не сходя с мягкого дивана. Под каждым выпуском ему прилетает от неугомонных россиян. Многие из них пишут, что тот катается по за границе, в то время как другие воюют.

От украинцев он тоже получил немало хейта - те пишут, что он должен равняться на Комарова и Птушкина - снимать блоги об Украине в войне.

Андрей Бедняков не боится говорить им все, что думает и повторять если потребуется, что травел-блог был снят еще до вторжения рф в Украину. Сейчас он находится в Украине и занимается волонтерством.

"Еще раз повторю, что все выпуски были сняты еще до 24 февраля... Еще говорят, что я хочу, чтобы все говорили об Украине на Оскаре. Я уже ничего давно не жду. Троллинг об этом и был. Единственное, что действительно хотел от Оскара, чтобы там выступил президент", - пояснил Андрей Бедняков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.