Диванные российские критики не упускают возможности вставить своих никому не интересных 10 копеек всюду. То они критикуют украинскую музыку, то их раздражают украинские знаменитости, а то и вовсе пишут чепуху под каждой новостью, связанной с Украиной. Достался хейт и ведущему Андрею Беднякову, но он ответил на него в Инстаграм-Сториз.
В частности, звезда "Орла и Решки", ведет свой канал в Youtube о путешествиях. Его тревел-блог позволяет совершить виртуальное путешествие, не сходя с мягкого дивана. Под каждым выпуском ему прилетает от неугомонных россиян. Многие из них пишут, что тот катается по за границе, в то время как другие воюют.
От украинцев он тоже получил немало хейта - те пишут, что он должен равняться на Комарова и Птушкина - снимать блоги об Украине в войне.
Андрей Бедняков не боится говорить им все, что думает и повторять если потребуется, что травел-блог был снят еще до вторжения рф в Украину. Сейчас он находится в Украине и занимается волонтерством.
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"Еще раз повторю, что все выпуски были сняты еще до 24 февраля... Еще говорят, что я хочу, чтобы все говорили об Украине на Оскаре. Я уже ничего давно не жду. Троллинг об этом и был. Единственное, что действительно хотел от Оскара, чтобы там выступил президент", - пояснил Андрей Бедняков.
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.