На офіційній сторінці "Мастер Шеф" в Instagram розкрили рецепт тирамісу від Ектора Хіменеса-Браво.
"Шукаєте найпростіший і найсмачніший рецепт улюбленого десерту всіх ласунів? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірного тирамісу, який можна легко приготувати вдома 🔥", — радять українцям.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- дуже міцна кава (еспресо) кімнатної температури — 300 мл
- лікер Grand Marnier/ Куантро (можна замінити апельсиновим фрешем) — 90 мл
- печиво “дамські пальчики” (савоярді) — 40—45 шт.
- сир маскарпоне холодний або кімнатної температури — 450 г
- темний ром (за бажанням) — 60 мл
- великі яйця, розділені на білки і жовтки — 4 шт.
- цукор — 100 г
- ванільний екстракт — 1/2 ч. л.
- жирні вершки (30%) — 480 мл
- сіль — 1/8 ч. л.
- какао
Змішайте еспресо з лікером. Візьміть половину печива і вмочуйте його в цю суміш на кілька секунд (воно не має стати м’яким) та щільно викладайте на дно великої скляної форми 20 на 30 см.
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Щоб зробити крем, треба ручним блендером або міксером із силіконовою насадкою збити маскарпоне з ромом на середній швидкості до однорідності. В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки і 50 г цукру до піни, але не дайте жовткам зваритись (до 5 хвилин). Зніміть і зразу влийте в сирну суміш, збивайте на середній швидкості до однорідності. Окремо збийте вершки з ваніллю до середніх піків і обережно введіть їх у суміш маскарпоне.
Чистою насадкою-вінчиком збийте білки з сіллю на середньо-високій швидкості до піни (приблизно 1 хвилину), потім збільшіть швидкість і поступово додайте 50 г цукру. Збивайте ще 4—5 хвилин до середніх піків й також введіть у крем маскарпоне.
Рівномірно викладіть половину крему маскарпоне на шар печива. Занурте все печиво, що залишилось, у кавову суміш і викладіть зверху на крем маскарпоне. Зверху викладіть другу половину крему, поставте в холодильник, не закриваючи, на 2—3 години. Потім через сито щедро посипте десерт шаром какао, витріть форму і поставте в холодильник під плівку на всю ніч. Подавати тирамісу найкраще з ягодами та м’ятою. Зберігайте десерт у холодильнику до 3 діб.
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