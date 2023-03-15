На офіційній сторінці "Мастер Шеф" в Instagram розкрили рецепт тирамісу від Ектора Хіменеса-Браво.

"Шукаєте найпростіший і найсмачніший рецепт улюбленого десерту всіх ласунів? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірного тирамісу, який можна легко приготувати вдома 🔥", — радять українцям.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

дуже міцна кава (еспресо) кімнатної температури — 300 мл

лікер Grand Marnier/ Куантро (можна замінити апельсиновим фрешем) — 90 мл

печиво “дамські пальчики” (савоярді) — 40—45 шт.

сир маскарпоне холодний або кімнатної температури — 450 г

темний ром (за бажанням) — 60 мл

великі яйця, розділені на білки і жовтки — 4 шт.

цукор — 100 г

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.

жирні вершки (30%) — 480 мл

сіль — 1/8 ч. л.

какао

Змішайте еспресо з лікером. Візьміть половину печива і вмочуйте його в цю суміш на кілька секунд (воно не має стати м’яким) та щільно викладайте на дно великої скляної форми 20 на 30 см.

Щоб зробити крем, треба ручним блендером або міксером із силіконовою насадкою збити маскарпоне з ромом на середній швидкості до однорідності. В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки і 50 г цукру до піни, але не дайте жовткам зваритись (до 5 хвилин). Зніміть і зразу влийте в сирну суміш, збивайте на середній швидкості до однорідності. Окремо збийте вершки з ваніллю до середніх піків і обережно введіть їх у суміш маскарпоне.

Чистою насадкою-вінчиком збийте білки з сіллю на середньо-високій швидкості до піни (приблизно 1 хвилину), потім збільшіть швидкість і поступово додайте 50 г цукру. Збивайте ще 4—5 хвилин до середніх піків й також введіть у крем маскарпоне.

Рівномірно викладіть половину крему маскарпоне на шар печива. Занурте все печиво, що залишилось, у кавову суміш і викладіть зверху на крем маскарпоне. Зверху викладіть другу половину крему, поставте в холодильник, не закриваючи, на 2—3 години. Потім через сито щедро посипте десерт шаром какао, витріть форму і поставте в холодильник під плівку на всю ніч. Подавати тирамісу найкраще з ягодами та м’ятою. Зберігайте десерт у холодильнику до 3 діб.

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