На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram раскрыли рецепт тирамису от Эктора Хименеса-Браво.

"Ищете самый простой и вкусный рецепт любимого десерта всех сладкоежек? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного тирамису, который можно легко приготовить дома 🔥", — советуют украинцам.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

очень крепкий кофе (эспрессо) комнатной температуры — 300 мл

ликер Grand Marnier/ Куантро (можно заменить апельсиновым фрешем) - 90 мл

печенье "дамские пальчики" (савоярди) - 40-45 шт.

сыр маскарпоне холодный или комнатной температуры - 450 г

темный ром (по желанию) - 60 мл

крупные яйца, разделенные на белки и желтки – 4 шт.

сахар - 100 г

ванильный экстракт – 1/2 ч. л.

жирные сливки (30%) - 480 мл

соль – 1/8 ч. л.

какао

Смешайте эспрессо с ликером. Возьмите половину печенья и макайте его в эту смесь на несколько секунд (оно не должно стать мягким) и плотно выкладывайте на дно большой стеклянной формы 20 на 30 см.

Чтобы сделать крем, нужно ручным блендером или миксером с силиконовой насадкой взбить маскарпоне с ромом на средней скорости до однородности. В другой миске на водяной бане взбейте желтки и 50 г сахара в пену, но не дайте желткам свариться (до 5 минут). Снимите и сразу влейте в сырную смесь, взбивайте на средней скорости до однородности. Отдельно взбейте сливки с ванилью до средних пиков и осторожно введите их в смесь маскарпоне.

Чистой насадкой-венчиком взбейте белки с солью на средне-высокой скорости до пены (примерно 1 минуту), затем увеличьте скорость и постепенно добавьте 50 г сахара. Взбивайте еще 4-5 минут до средних пиков и введите в крем маскарпоне.

Равномерно выложите половину крема маскарпоне на слой печенья. Окуните все оставшееся печенье в кофейную смесь и выложите сверху на крем маскарпоне. Сверху выложите вторую половину крема, поставьте в холодильник, не закрывая, на 2-3 часа. Затем через сито щедро посыпьте десерт слоем какао, протрите форму и поставьте в холодильник под пленку на всю ночь. Подавать тирамису лучше всего с ягодами и мятой. Храните в холодильнике до 3 суток.

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