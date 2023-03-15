Як відомо, нещодавно Лесю Нікітюк після нових кадрів у мережі дорікнули тому, що вона нібито збільшила губи під час війни і взагалі, коли вона знайшла на цей час. Зірку це сильно розлютило і вона вирішила зробити кілька відео у Сторіс, щоб висловитись.

Після цього артистка щоразу наголошує на губах і висміює всіх, хто критикує її зовнішній вигляд, намагаючись викрити в якихось маніпуляціях.

"Світочка, давай покажемо деяким, як у мене з'являються губи! Ось вам до, а ось вам після. Плюс два міліметри - подарунок від гримера" - пожартувала Нікітюк.

"Незважаючи на всі ці обставини, в яких ми зараз живемо, деяким людям вистачає сміливості писати мені в директ: "о, губи наколола". Що в тебе в голові одна з одною?, - обурилася Леся раніше.

Нагадаємо, зараз у новому сезоні "ЛЕ Маршрутки" ведуча показує, як повномасштабна війна змінила українські міста. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася кадрами зі своєї поїздки до деокупованого Херсону.

Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

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