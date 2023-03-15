Как известно, не так давно Лесю Никитюк после новых кадров в сети упрекнули в том, что она якобы увеличила губы во время войны и вообще, когда она нашла на это время. Звезду это сильно разозлило и она решила сделать несколько видео в Сторис, чтобы высказаться.

После этого артистка всякий раз делает акцент на губах и высмеивает всех, кто критикует ее внешний вид, пытаясь уличить в каких-то манипуляциях.

"Светочка, давай покажем некоторым, как у меня появляются губы! Вот вам до, а вот вам после. Плюс два миллиметра - подарок от гримера" - отшутилась Никитюк.

"Несмотря на все эти обстоятельства, в которых мы сейчас живем, некоторым людям хватает смелости писать мне в директ: "о, губы наколола". Что у тебя в голове, одно с другим?, – возмутилась Леся ранее.

Напомним, сейчас в новом сезоне "ЛЕ Маршрутки" ведущая показывает, как полномасштабная война сменила украинские города. На своей странице в Instagram звезда поделилась кадрами из своей поездки в деоккупированный Херсон.

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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