Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська легкоатлетка, яка має звання Майстра спорту України. Зірка вирішила спробувати свої сили на шоу "Холостяк" із Максом Мілайклюм. Спортсменка перемогла на проекті, але відразу після шоу пара розійшлася. Натомість Даша стала успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. Знаменитість якось зізнавалася, що через повномасштабне вторгнення вона втратила роботу і тому гроші заробляє на своєму блозі.

Тому Даша досить активно ділиться кадрами в Інстаграмі, де показує своє життя. А цього разу Ульянова показала свою розтяжку, тільки в купальнику на пляжі. Зірка позувала зі спини, вражаючи розкішною фігуркою.

"Це фото також чекає на ваші реакції, якщо що", - написала Ульянова.

А до цього Даша поділилася фото та розповіла, як починає свій день. Зірка також додала кілька фотографій.

"Щодня, коли я прокидаюся - в першу чергу я беру телефон в руки і починаю відповідати вам, моїм передплатникам. Якщо у мене поганий настрій - я можу поділитися цим з вами і завжди! Ось прямий завжди отримаю від вас таку шалену підтримку", – написала Даша.

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