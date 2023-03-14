Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская легкоатлетка, которая имеет звание Мастера спорта Украины. Звезда решила попробовать свои силы на шоу "Холостяк" с Максом Милайклюм. Спортсменка победила на проекте, но сразу же после шоу пара разошлась. Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. Знаменитость как-то признавалась, что из-за полномасштабного вторжения она лишилась работы и поэтому деньги зарабатывает на своем блоге.

Поэтому Даша довольно активно делится кадрами в Инстаграм, где показывает свою жизнь. А в этот раз Ульянова показала свою растяжку, будучи только в купальнике на пляже. Звезда позировала со спины, впечатляя роскошной фигурки.

"Это фото также ждет ваших реакций, если что", - написала Ульянова.

А до этого Даша поделилась фото и рассказала, как начинает свой день. Звезда также добавила несколько фотографий.

"Каждый день, когда я просыпаюсь – в первую очередь я беру телефон в руки и начинаю отвечать вам, моим подписчикам. Если у меня плохое настроение – я могу поделиться этим с вами и всегда! Вот прям всегда получу от вас такую безумную поддержку", - написала Даша.

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