Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кадрами з нової фотосесії для глянцю, де знімалася разом із подругою Анною Малиновською.

Як виявилося, це була стильна фешн-зйомка Ілони та Анни для модного журналу Elle, в якій вони з'явилися у стильному та яскравому вбранні. Також хореограф розповіла, що вони дали інтерв'ю для видання, де розповіли про діяльність спільноти Ukrainian Women Unity.

"Ukrainian Women Unity (UWU) — жіноча спільнота професіоналів, котра надихає на нові звершення та допомагає відновити внутрішній потенціал і життєвий баланс. Ціллю об’єднання є збереження ментального та психологічного здоров’я жінок і дітей, створення для них точки опори у цей складний час. Це мотиваційні бранчі з виступами відомих спікерів та артистів. Наша головна мета — це допомога ЗСУ та людям, які постраждали від війни. На кожному заході ми обираємо унікальну перевірену історію і допомагаємо українцям", - поділилася Гвоздьова.

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