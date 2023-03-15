Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась кадрами из новой фотосессии для глянца, в которой снималась вместе с подругой Анной Малиновской.

Как оказалось, это была стильная фэшн-съемка Илоны и Анны для модного журнала Elle, в которой они появились в стильных и ярких нарядах. Также хореограф рассказала, что они дали интервью для издания, в котором рассказали о деятельности сообщества Ukrainian Women Unity.

"Ukrainian Women Unity (UWU) — женское сообщество профессионалов, вдохновляющее на новые свершения и помогающее восстановить внутренний потенциал и жизненный баланс. Целью объединения есть сохранение ментального и психологического здоровья женщин и детей, создание для них точки опоры в это сложное время. Это мотивационные бранчи с выступлениями известных спикеров и артистов. Наша главная цель – это помощь ВСУ и людям, пострадавшим от войны. На каждом мероприятии мы выбираем уникальную проверенную историю и помогаем украинцам", - поделилась Гвоздева.

Напомним, "Ценю каждый миг": "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.

Как сообщала Politeka, "Такая нежная и красивая": Денисенко из "Крепостной" восхитила новым образом и пригласила на вечер поэзии.

Также Politeka писала, что "Пора для юмора": "Дизель шоу" пригласили украинцев на праздничный концерт в честь своей годовщины.