Українська хореограф Ілона Гвоздьова згадала, що свої перші гроші почала заробляти у 10-річному віці.

Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею танцювального проекту, захотіла поспілкуватися зі своїми підписниками. Танцівниця вирішила бути максимально відвертою та поділилася особистими спогадами про минуле у своїх Інстаграм-Сториз.

Так, Ілона Гвоздьова згадала, що свої перші гроші почала заробляти у 10-річному віці. Тоді вона разом із батьком торгувала на ринку. А влітку разом із бабусею вони збирали фрукти, які потім продавали туристам.

Після цього вона пройшла важкий творчий шлях, роки тренувань, кастингів та зачинених дверей.

"Було багато проектів, де я намагалася максимально проявити себе, показати всі свої здібності та навички. Але водночас намагалася залишатися максимально чесною, доброю і людяною. Великі гроші - великі проблеми. Насамперед я хотіла визнання свого таланту, а не великих грошей. ", - зізналася Ілона Гвоздьова.

Також переможниця "Танців зі зірками" додала, що найкращою грошовою інвестицією вважає насамперед - вкладення у своє навчання та розвиток.

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