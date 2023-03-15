Украинская хореограф Илона Гвоздева вспомнила, что свои первые деньги начала зарабатывать в 10-летнем возврасте.

Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей танцевального проекта, захотела пообщаться со своими подписчиками. Танцовщица решила быть максимально откровенной и поделилась личными воспоминаниями о прошлом в своих Инстаграм-Сториз.

Так, Илона Гвоздева вспомнила, что свои первые деньги начала зарабатывать в 10-летнем возврасте. Тогда она вместе с отцом торговала на рынке. А летом вместе с бабушкой они собирали фрукты, которые потом продавали туристам.

После этого она прошла трудный творческий путь, годы тренировок, кастингов и закрытых дверей.

"Было много проектов, где я пыталась максимально проявить себя, показать все свои способности и навычки. Но вместе тем, старалась оставаться максимально чесной, доброй и человечной. Большие деньги - большие проблемы. Прежде всего я хотела признания своего таланта, а не больших денег", - призналась Илона Гвоздева.

Также победительница "Танців з зірками" добавила, что лучшей денежной инвестицей считает в первую очередь - вложение в свое обучение и развитие.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.