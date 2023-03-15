Ігор Ласточкін зазначив, що до них за допомогою звернувся син одного із захисників острова Зміїний.

Зірка гумористичного шоу "Ліга сміху" Ігор Ласточкін, який зараз займається волонтерською діяльністю, звернувся з важливим проханням та закликом. Він стосувався полонених захисників острова Зміїний. Відеозвернення знаменитий комік записав разом із гумористами "Ліги сміху" і виклав його в Інстаграм.

Ігор Ласточкін зазначив, що до них за допомогою звернувся син одного із захисників острова Зміїний. Він попросив нагадати суспільству, що половина цих захисників досі у полоні - пішов уже другий рік. Так, у полоні досі перебувають 39 українських захисників.

"Свободу Захисникам Зміїного! Вони перебувають у нелюдських умовах, їх катують як фізично так і психологічно, хлопці, які були 9-10 місяців, повернулися з критичним схудненням 20-40кг та психологічними порушеннями! Завдяки їхній сміливості народ України повстав, побачивши Героїзм хлопців, почалася титанічна боротьба з орками. Просимо поширити цю інформацію, ми не забули!", - наголосив Ігор Ласточкін.

У коментарях українці почали співчувати захисникам та закликати всіх, хто може почути – скоріше сприяти їхньому звільненню. А також закликали не забувати про них

Нагадаємо, що Ласточкін з "Квартал 95" у мініспідниці і колготках-сіточці вразив вбранням на корпоратив.

Як повідомляла Politeka, Ласточкін застав Кравець з "Квартал 95" зненацька.

Також Politeka писала, що Ласточкін з "Маскараду" змусив українців гадати.