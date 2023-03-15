Игорь Ласточкин отметил, что к ним за помощью обратился сын одного из защитников острова Змеиный.

Звезда юмористического шоу "Лига смеха" Игорь Ласточкин, который сейчас занимается волонтерской деятельностью, обратился с важной просьбой и призывом. Он касался пленных защитников острова Змеиный. Видеобращение знаменитый комик записал вместе с юмористами "Лиги смеха" и выложил его в Инстаграм.

Игорь Ласточкин отметил, что к ним за помощью обратился сын одного из защитников острова Змеиный. Он попросил напомнить обществу, что половина этих Защитников до сих пор в плену - шел уже второй год. Так, в плену все еще находятся 39 украинских защитников.

"Свободу Защитникам Змеиного! Они находятся в бесчеловечных условиях, их пытают как физически так и психологически, ребята, которые были 9-10 месяцев, вернулись с критическим похудением 20-40кг и психологическими нарушениями! Благодаря их смелости народ Украины восстал, увидев Героизм ребят, началась титаническая борьба с орками. Просим распространить эту информацию, мы не забыли!", - подчеркнул Игорь Ласточкин.

В комментариях украинцы начали сочувствовать защитникам и призывать всех, кто может услышать - поскорее содействовать их освобождению. А также призывали не забывать о них.

Напомним, Ласточкин из "Квартал 95" в мини-юбке и колготках-сеточке поразил нарядом на корпоратив.

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