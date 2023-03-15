Світлана Тарабарова довго не показувала доньку публіці. Однак тепер часто радує шанувальників спільними фото.

Незабаром українська співачка Світлана Тарабарова стане мамою втретє. Співачка має двох дітей — сина Івана та доньку Марію. Наразі вагітність протікає складніше, ніж перші двічі. Але артистка продовжує бути активною. На своїй сторінці у соцмережі Інстаграм вона розмістила миле фото із донькою.

Варто зазначити, що Світлана Тарабарова довго не показувала доньку публіці. Однак тепер часто радує шанувальників спільними фото та відео. Особливе фото з дитиною вона продемонструвала у мережі. На знімку можна побачити, як Марія змінилася та подорослішала.

Перед камерою знаменита мама та її донечка позували разом на кцхні. Дівчинка сиділа в неї на колінах, Світлана її ніжно притискала.

"Зараз ми з моїми дітьми дуже схожі - ми постійно хочемо їсти, вони ростуть, а я їм за двох ))) Жартую, але без перекушування тут ніяк - вранці перед прогулянкою, щоб були сили весело пізнавати світ і полудень після сну. улюблених перекушування – йогурт", - зазначила Світлана Тарабарова.

Користувачі мережі в коментарях почали сперечатися, на кого дівчинка більше схожа. А також не забували про компліменти: "Марійка така красуня, вся в маму, дуже схожі! Ви обидві дуже гарні і ваша сім'я чудова", "А мені на тата більше, навіть очі його", "Такі симпатяжки", "Миленькі".

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Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.