Светлана Тарабарова долго не показывала дочь публике. Однако теперь часто радует поклонников общими фото.

Совсем скоро украинская певица Светлана Тарабарова станет мамой в третий раз. У певицы двое детей — сын Ивана и дочь Мария. Сейчас беременность протекает сложнее, чем первые два раза. Но артистка продолжает быть активной. На своей странице в соцсети Инстаграм она разместила милое фото с дочкой.

Стоит отетить, что Светлана Тарабарова долго не показывала дочь публике. Однако теперь часто радует поклонников общими фото и видео. Особое фото с малышкой она продемонстрировала в сети. На снимке можно увидеть, как Мария изменилась и повзрослела.

Перед камерой знаменитая мама и ее дочь позировали вместе на кцхне. Девочка сидела у нее на коленях, Светлана ее нежно приобнимала.

"Сейчас мы с моими детьми очень похожи – мы постоянно хотим есть, они растут, а я им за двоих ))) Шучу, но без перекуса здесь никак – утром перед прогулкой, чтобы были силы весело познавать мир и полдник после сна. Один из любимых перекусов – йогурт", - отметила Светлана Тарабарова.

Пользователи сети в комментариях начали спорить на кого девочка больше похожа. А также не забывали о комплиментах: "Марийка такая красотка, вся в маму, очень похожи! Вы обе очень красивые и ваша семья замечательная", "А мне на папу больше, даже глаза его", "Такие симпатяжки", "Миленькие".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.