Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився зухвалим фото зі спортзалу.
Як видно, на новій фотографії Тарас зображений під час тренування у спортзалі, він виглядає брутально та зосереджено. Перед камерою актор з'явився у синій спортивній майці з навушниками на шиї та гантелей у руках, при цьому він чудово грає м'язами, які аж випирають.
У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Ранок в улюбленому спортзалі! Не перестаємо дякувати ЗСУ за можливість жити!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію актора:
"Так тримати, Тарасе".
"100%!".
"Карп, це ти?"
"Вогонь".
"Красавчик".
"А хто це набитий на вашому плечі?"
"Тренування вранці – банк вогонь".
"Вродливий".
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