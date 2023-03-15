Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился дерзким фото из спортзала.
Как видно, на новой фотографии Тарас запечатлен во время тренировки в спортзале, он выглядит брутально и сосредоточенно. Перед камерой актер появился в синей спортивной майке с наушниками на шее и гантелей в руках, при этом он здорово играет мышцами, которые аж выпирают.
В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Утро в любимом спортзале! Не перестаем благодарить ВСУ за возможность жить!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию актера:
"Так держать, Тарас".
"100%!".
"Карп, это ты?".
"Огонь".
"Красавчик".
"А кто это набит на вашем плече?".
"Тренировки утром – банка огонь".
"Красивый".
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