Телеведучий Григорій Решетник та його дружина пішли на побачення до кінотеатру, де переглянули документальний український фільм, який порадили дивитися всім поколінням.

Телеведучий Григорій Решетник намагається проводити якнайбільше часу зі своєю родиною. Днями він влаштував побачення разом зі своєю дружиною. Христина Решетник на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм поділилася кадрами і розповіла докладніше про те, куди вони разом з'їздили.

Зокрема, подружжя вирушило на прем'єру фільму "Життя на межі" - кінокартину про боротьбу українського народу за свою свободу. Христина Решетник поділилася, що вони вирушили на прем'єру вперше з початку вторгнення Росії.

"Україна вже 9 рік бореться за свою свободу. Такі документальні фільми необхідні майбутнім поколінням та сьогоднішнім. Щоб не забувати, як усе було, з чого все починалося, і кому ми маємо бути вдячні. Подивилася і такий флешбек усіх подій, починаючи з 2014 року ", - поділилася Христина Решетник враженнями про фільм.

Для прем'єри дружина телеведучого обрала красиве та стильне вбрання у темній кольоровій гамі. У центрі уваги – пишна спідниця довжини міді та светр під горло. Тонку талію Христини Решетник підкреслює чорний пояс. Образ довершують черевики. Волосся вона випрямила, зробивши легкий макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.