Телеведучий Григорій Решетник намагається проводити якнайбільше часу зі своєю родиною. Днями він влаштував побачення разом зі своєю дружиною. Христина Решетник на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм поділилася кадрами і розповіла докладніше про те, куди вони разом з'їздили.
Зокрема, подружжя вирушило на прем'єру фільму "Життя на межі" - кінокартину про боротьбу українського народу за свою свободу. Христина Решетник поділилася, що вони вирушили на прем'єру вперше з початку вторгнення Росії.
"Україна вже 9 рік бореться за свою свободу. Такі документальні фільми необхідні майбутнім поколінням та сьогоднішнім. Щоб не забувати, як усе було, з чого все починалося, і кому ми маємо бути вдячні. Подивилася і такий флешбек усіх подій, починаючи з 2014 року ", - поділилася Христина Решетник враженнями про фільм.
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Для прем'єри дружина телеведучого обрала красиве та стильне вбрання у темній кольоровій гамі. У центрі уваги – пишна спідниця довжини міді та светр під горло. Тонку талію Христини Решетник підкреслює чорний пояс. Образ довершують черевики. Волосся вона випрямила, зробивши легкий макіяж з акцентом на очі.
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