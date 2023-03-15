Телеведущий Григорий Решетник старается проводить как можно больше времени со своей семьей. На днях он устроил свидание вместе со своей женой. Кристина Решетник на своей странице в соцсети Инстаграм поделилась кадрами и рассказала более подробно о том, куда они вместе съездили.
В частности, супруги отправились на премьеру фильма "Життя на межі" - кинокартина о борьбе украинского народа за свою свободу. Кристина Решетник поделилась, что они отправились на премьеру впервые с начала вторжения рф.
"Украина уже 9 год борется за свою свободу. Такие документальные фильмы необходимы будущим поколениям и сегодняшним. Чтобы не забывать, как все было, с чего все начиналось, и кому мы должны быть благодарны. Посмотрела и такой флешбек всех событий, начиная с 2014 года", - поделилась Кристина Решетник впечатлениями о фильме.
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Для премьеры жена телеведущего выбрала красивый и стильный наряд в темной цветовой гамме. В центре внимания - пышная юбка длины миди и свитер под горло. Тонкую талию Кристины Решетник подчеркивает черный пояс. Образ довершают ботинки. Волосы она выпрямила, сделав легкий макияж с акцентом на глаза.
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