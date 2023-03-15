Телеведущий Григорий Решетник и его жена пошли на свидание в кинотеатр, где посмотрели документальный украинский фильм, который посоветовали смотреть всем поколениям.

Телеведущий Григорий Решетник старается проводить как можно больше времени со своей семьей. На днях он устроил свидание вместе со своей женой. Кристина Решетник на своей странице в соцсети Инстаграм поделилась кадрами и рассказала более подробно о том, куда они вместе съездили.

В частности, супруги отправились на премьеру фильма "Життя на межі" - кинокартина о борьбе украинского народа за свою свободу. Кристина Решетник поделилась, что они отправились на премьеру впервые с начала вторжения рф.

"Украина уже 9 год борется за свою свободу. Такие документальные фильмы необходимы будущим поколениям и сегодняшним. Чтобы не забывать, как все было, с чего все начиналось, и кому мы должны быть благодарны. Посмотрела и такой флешбек всех событий, начиная с 2014 года", - поделилась Кристина Решетник впечатлениями о фильме.

Для премьеры жена телеведущего выбрала красивый и стильный наряд в темной цветовой гамме. В центре внимания - пышная юбка длины миди и свитер под горло. Тонкую талию Кристины Решетник подчеркивает черный пояс. Образ довершают ботинки. Волосы она выпрямила, сделав легкий макияж с акцентом на глаза.

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