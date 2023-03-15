Українська хореограф Ілона Гвоздєва, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею танцювального проекту, поділилася особистими зізнаннями. Вона поспілкувалася з підписниками в Інстаграм-Сторіз та відповіла на їхні запитання. Вони стосувалися її стосунків із чоловіком та двох вагітностей.

Ілона Гвоздєва разом із чоловіком Іваном Хом'ячуком виховують двох маленьких дітей. Наразі 7-річна Валерія живе зі своїми батьками, а 2-річного Домініка родина тимчасово віддала на виховання бабусі. Під час двох вагітностей хореограф набрала зайву вагу, з якою їй було легко впоратися.

"Обидві вагітності проходили більш-менш добре. Щоразу набирала +25 кг. Спортивний спосіб життя допоміг швидко прийти у форму", - розповіла переможниця " Танців із зірками".

Також хореограф розповіла, яких принципів дотримується у подружньому житті.

"Насамперед - це довіра, повага та свобода кожного. Пристрасть теж має бути у стосунках. Чоловік спочатку має бути другом, а вже тому коханцем та чоловіком", - додала переможниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.