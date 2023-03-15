Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей танцевального проекта, поделилась личными признаниями. Она пообщалась с подписчиками в Инстаграм-Сториз и ответила на их вопросы. Они касались ее отношений с мужем и двух беременностей.

Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомячуком воспитывают двоих маленьких детей. Сейчас 7-летняя Валерия живет со своими родителями, а 2-летнего Доминика семья временно отдала на воспитание бабушке. Во время двух беременностей хореограф набрала лишний вес, с которым ей было легко справиться.

"Обе беременности проходили более-менее хорошо. Каждый раз набирала +25 кг. Спортивный образ жизни помог быстро прийти в форму", - рассказала победительница "Танців з зірками".

Также хореограф рассказала, каких принципов придерживается в супружеской жизни.

"В первую очередь - это доверие, уважение и свобода каждого. Страсть тоже должна быть в отношениях. Мужчина сначала должен быть другом, а уже потому любовником и мужем", - добавила победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.