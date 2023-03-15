Відома телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла про обговорювані теми за останню добу.

На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм ведуча розповіла, що на Ставці верховного головнокомандувача ухвалено рішення про продовження опору в Бахмуті (відео 1). Залужний написав, що оборона міста є ключовою для стійкості оборони всього фронту.

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, одну людину загинули і дев'ятьох людей поранено в результаті ракетних обстрілів Краматорська. Сьогодні вранці російські війська завдали удару з С-300 по центру міста, внаслідок чого постраждали дев'ять багатоповерхівок (фото-відео 2-3).

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів. Єрмак попередньо анонсував цю «хорошу новину» із польським прапором (фото 4).

Рада Європейського союзу схвалила збільшення фонду, який фінансує постачання зброї для України, на 2 млрд євро (фото 5).

Російські війська обстріляли Херсон та потрапили у Свято-Миколаївський храм (фото 6).

Українські прикордонники продовжують холодну війну з білоруськими колегами: сьогодні біля українського прапора було повішено біло-червоно-білий прапор, який зараз заборонено Лукашенковим режимом (відео 7).

Президент нагородив військових, у тому числі Аліну Михайлову, наречену загиблого «Да Вінчі», яка подарувала Зеленському особистий бойовий шеврон Дмитра Коцюбайла (фото 9).

У мережі відреагували: «Дякую всім добровольцям 💛; Переможемо! Обов'язково!; Обов'язково Переможемо!; Це капець, герої наші тримаєтеся; Щемлячі відео, але реальність інша; Гнати треба вже ту нечисть із нашої землі, щоб вони й дивитись у наш бік боялися».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.