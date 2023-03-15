На своей странице в социальной сети Инстаграм ведущая рассказала, на Ставке верховного главнокомандующего принято решение о продолжении сопротивления в Бахмуте (видео 1). Залужный написал, что оборона города является ключевой для устойчивости обороны всего фронта.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, один человек погиб и девять человек ранены в результате ракетных обстрелов Краматорска. Сегодня утром российские войска нанесли удар из С-300 по центру города, в результате чего пострадали девять многоэтажек (фото-видео 2-3).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель. Ермак предварительно анонсировал эту «хорошую новость» с польским флагом (фото 4).

Совет Европейского союза одобрил увеличение фонда, который финансирует поставки оружия для Украины, на 2 млрд евро (фото 5).

Российские войска обстреляли Херсон и попали в Свято-Николаевский храм (фото 6).

Украинские пограничники продолжают холодную войну с белорусскими коллегами: сегодня возле украинского флага был повешен бело-красно-белый флаг, который сейчас запрещен режимом Лукашенко (видео 7).

Президент наградил военных, в том числе Алину Михайлову, невесту погибшего «Да Винчи», которая подарила Зеленскому личный боевой шеврон Дмитрия Коцюбайло (фото 9).

В сети отреагировали: «Спасибо всем добровольцам💛; Победим! Обязательно!; Обязательно Победим!; Это капец, герои наши держитесь; Щемящие видео, но реальность другая; Гнать надо уже ту нечисть с нашей земли, чтобы они и смотреть в нашу сторону боялись».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.