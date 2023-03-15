На кухні нового сезону «МастерШеф. Професіонали» учасники не тільки набувають нових навичок, але й загартовують нерви.

Адже кожен конкурс – це справжнє випробовування на міцність нервової системи, пише Politeka.net.

Виключенням не стали і нові задання від Ектора, Ольги Мартиновської і Володимира Ярославського.

«Зустрічаємо Бориса Джонсона», - викугує Ектор і очі учасників «МастерШеф. Професіонали» миттєво округлюються.

У новому випуску учасникам доведеться готувати страву «Добрий день Everybody», а також вигадувати, з чого приготувати свої новій кулінарні шедеври на основі мемів. Серед яких легендарне "Так не хочеться виїжджати з Криму» і улюблене «Боже, яке кончене!».

«Сам Борис буде в захваті», - запевняють творці шоу.

У коментарях до анонсу глядачі зізнаються, що вже чекають на новий випуск: «Нічого собі!», «Ого! Чекаємо!», «вау, це круто!».

Інші ж зазначають, що незгодні з тим, що «МастерШеф» набуло нібито політичних рис:

«Ганьба», «Позорисько! Навіщо політизувати передачу. Це жахливо. Не від великого розуму», «Навіщо сюди тягнути цю політику?».

Нагадаємо, раніше учасник «МастерШеф. Професіонали» розповів, що відбувається на шоу під час повітряної тривоги.

Також повідомлялось, що Євген Клопотенко зняв фільм про борщ, але сподобалось не всім.

Раніше він розкрив рецепт улюбленого борщу Тараса Шевченка.