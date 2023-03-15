На кухне нового сезона «МастерШеф. Профессионалы» участники не только приобретают новые навыки, но и закаляют нервы.

Ведь каждый конкурс – это настоящее испытание на крепкость нервной системы, пишет Politeka.net.

Исключением не стали и новые задания от Эктора, Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского.

«Встречаем Бориса Джонсона», – выкрикивает Эктор и глаза участников «МастерШеф. Профессионалы» мгновенно округляются.

В новом выпуске участникам придется готовить блюдо «Добрый день Everybody», а также придумывать, из чего приготовить свои новые кулинарные шедевры на основе мемов. Среди которых легендарное "Так не хочется уезжать из Крыма" и любимое "Боже, какое конченное!".

«Сам Борис будет в восторге», – уверяют создатели шоу.

В комментариях к анонсу зрители признаются, что уже ждут нового выпуска: «Ничего себе!», «Ого! Ждем!», «Вау, это круто!».

Другие же отмечают, что не согласны с тем, что «МастерШеф» приобрел якобы политические черты:

«Позор», «Позорище! Зачем политизировать передачу Это ужасно. Не от большого ума», «Зачем сюда тянуть эту политику?».

Напомним, ранее участник "МастерШеф. Профессионалы" рассказал, что происходит на шоу во время воздушной тревоги.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко снял фильм о борще, но понравилось не всем.

Ранее он раскрыл рецепт любимого борща Тараса Шевченко.