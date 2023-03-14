Данко Матийчук признался, что съемки во время войны проводить очень тяжело, пишет Politeka.net.

Ведь постоянно раздается воздушная тревога.

«На самом деле во время войны очень тяжело проводить съемки, 3-4 раза в день воздушная тревога. И ты вместо того, чтобы быть сосредоточенным на конкурсе, все бросаешь и едешь в бомбоубежище. Приезжаешь и снова дорабатываешь свое блюдо. И не важно до окончания конкурса 40 или 10 мин - ты должен его закончить!», - рассказал Матийчук.

Зрители согласились с шефом-сыроваром, что в такой обстановке участникам "МастерШеф. Профессионалы" действительно пришлось нелегко.

«Жесть», «СТБ могли бы уже павильон где-то под землей организовать, а не вот все перес*ранение процесса ((... Хотя все равно спасибо им за этот сезон, это как глоток свежего воздуха»).

В свою очередь победитель 11 сезона «МастерШеф» Богдан Шинкарев, комментируя новый сезон «профессионалов», заявил, что он в восторге.

«Вообще то, что они сняли полноценный сезон МастерШеф во время полномасштабного вторжения, у меня вызывает только восторг и аплодисменты. Ну и немного испанского стыда, когда я вижу участников в халатах, вместо кителей», - говорит Шинкарев.

Напомним, Евгений Клопотенко снял фильм о борще, но понравилось не всем.

Ранее он раскрыл рецепт любимого борща Тараса Шевченко.

Кроме того, Politeka.net писала о неприятном казусе, который произошел на съемках "МастерШеф. Профессионалы".