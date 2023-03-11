Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнявся популяризацією української кухні у Європі.

А тепер стало відомо, що незабаром вийде фільм Клопотенка про український борщ. Зірка їздив регіонами України, вивчаючи страву. Фільм має показати Netflix.

Українці досить суперечливо зустріли новину про знятий проект Євгена у коментарях:

"Окрім отрути цей ***** ні на що не здатний";

"Як я юдей-ізраїльтянин, я думаю, що це правильно показуватимуть про нього та його українські страви";

"Коли нема чого показувати, то показують шароварщину";

"Як же набрид той шоу бізнес";

"Нас бомбять, а ми готуємо супер-страви.!!!! Нас бомбять, а нам доставляють будь-яке замовлення!!! Нас бомбять, а ми просто матюкаємося ..... Тому що якісь плани зірвалися!!!!! ";

"Про яйця, які можна вважати кілограмами, не хоче ще раз розповісти? Чорт";

"На фронт нехай іде, кухар великий";

"Особливо тішить те, що ті, хто тут фонтанує незадоволенням, що під час війни борщ недоречний, самі не вилазять із фб, у якому дивляться і читають не про війну".

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