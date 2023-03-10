За словами переможця шоу «МастерШеф» і ресторатора Клопотенка, Тарас Григоровиі писав про улюблений борщ з одеськими карасями у своїй біографії.

«А ще я дізнався, що такий борщ — божественно смачний. Пропоную вам теж засвоїти цей факт», - зазначив Клопотенко.

Ресторатор додав, що для свого борща з карасями він використав 6 маленьких карасиків, але можна взяти і іншу рибу.

Очищених карасів треба посолити з обох боків та запанірувати в борошні. У Клопотенка для цієї мети пішла приблизно 1 ст. л. Борошна.

Потім необхідно розігріти пательню з 2 ст. л. олії та добре обсмажити рибу з обох сторін до рум’яної скоринки. Наступний крок – треба перекласти рибу на паперові рушники, щоб всоталася зайва олія.

«Очистьте 1 великий буряк, 1 середню цибулину, 4 середні картоплини та 1 середню морквину. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Цибулю обсмажте у глибокій пательні з 1 ст. л. олії до м’якості. Додайте моркву і буряк, влийте 200 мл домашнього томатного соку і тушкуйте все разом кілька хвилин. Потім додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин», - розповідає Клопотенко про свій рецепт.

Тим часом, продовжує кулінар, очищену картоплю треба порізати невеликими кубиками, викласти у каструлю і залити 2 л води.

Варити треба 20 хвилин на середньому вогні з дрібкою солі. Також необхідно нашанкувати 200 г свіжої капусти, додати у каструлю та варити ще протягом 10 хвилин.

«Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин», - розповів Клопотенко.

Ресторатор радить подавати борщ з карасиком у тарілці.

У свою чергу, українці, коментуючи рецепт Клопотенка, зізнаються, що замість карасів додають у рибнийй борщ консерву. Наприклад, кільку в томаті.

«На Житомирщині готували , ще й з сушених і розтертих на пил карасів борщ і капусняк», «Моя бабуся завжди варила такий борщ й називала його пісним. Ми їли його влітку холодним, прямо з холодильника, не гріючи», «з бичками в томаті дуже смачний борщ», - розповідають користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше Клопотенко дав рецепт оригінальної намазки.

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